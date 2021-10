Donyell Malen: ’Geen last gehad van uitspraak Frank de Boer’

De man die heel voetbalminnend Nederland op het veld had willen houden, ging naar de kant alsof hij niet verder kon. „Ik dacht: hij is ook emotioneel, omdat we uit het EK zijn gekegeld, wat superzuur was”, blikt Malen terug. „Emotionele mensen zeggen soms niet de meest verstandige dingen misschien, maar het heeft me niet geboeid. Bij Dortmund wisten ze ook al anders. Mijn gemiste kans tegen de Tsjechen? Die is ook weinig door mijn hoofd gegaan, omdat je daar niks aan hebt als speler. Dan zit je jezelf en anderen in de weg. Het is voetbal. In een minuut ging het van ’bijna doorgaan’ naar ’eruit’. Gelukkig hebben we binnen ruim een jaar de kans meer te laten zien op het WK.”

Onder Louis van Gaal lijkt de energie bij Oranje veranderd. „Een ander type man, heel duidelijk ook”, zegt Malen. „Mooi om mee te werken, want hij heeft veel prijzen gewonnen en zit al wat jaren in het vak.”