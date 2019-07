Video: Zlatan houdt huis in voetbalderby

„Het was een goede wedstrijd. We winnen, dat is het meest belangrijke. Over de rivaliteit hoeven we het niet meer te hebben.”, doelde Ibrahimovic als laatste op de tweestrijd met Los Angeles FC. „Het voelt altijd goed als je drie keer scoort. Ze zullen me voor altijd herinneren.” De teller van de inmiddels 37-jarige ex-Ajacied staat dit seizoen op 16 doelpunten.

Toch is het LA Galaxy van Ibrahimovic niet de koploper in de Western Conference. Dat is uitgerekend rivaal Los Angeles FC, dat ondanks de nederlaag nog altijd een voorsprong van negen punten heeft op de nummer twee.