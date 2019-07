Zlatan ziedend op keeperstrainer: ’Ga naar huis kleine b*tch!’

Zlatan zou volgens de bank van Los Angeles FC een elleboog hebben uitgedeeld in de wedstrijd, maar daar wilde ’Ibracadabra’ duidelijk niets van weten.

Wel wilde hij in de mixed-zone nog wat zeggen over de wedstrijd. „Het was een goede wedstrijd. We winnen, dat is het meest belangrijke. Over de rivaliteit hoeven we het niet meer te hebben.”, doelde Ibrahimovic als laatste op de tweestrijd met Los Angeles FC.

Zlatan Ibrahimovic is bij LA Galaxy de gevierde man. Ⓒ USA Today Sports

„Het voelt altijd goed als je drie keer scoort. Ze zullen me voor altijd herinneren.” De teller van de inmiddels 37-jarige ex-Ajacied staat dit seizoen op 16 doelpunten.

Vooraf aan de derby werd nog gesproken over de strijd tussen de twee vedettes van de clubs: Zlatan en Carlos Vela. Daar wilde de Zweedse superster ook nog wel wat over kwijt, op de persconferentie na afloop. „Ik heb veel respect voor Vela, hij is een goede speler. Maar jullie hebben een grote fout gemaakt door hem met mij te vergelijken. Of ik heb laten zien dat ik veel beter ben? Niet alleen beter dan Vela, beter dan de hele competitie. Dat laat ik elke dag zien. Ik heb niet zo hard gewerkt om uiteindelijk vergeleken te worden met Carlos Vela. Je vergelijkt een Ferrari toch ook niet met een Fiat? Ik heb vanavond laten zien dat ik de beste ben.”

Toch is het LA Galaxy van Ibrahimovic niet de koploper in de Western Conference. Dat is uitgerekend rivaal Los Angeles FC, dat ondanks de nederlaag nog altijd een voorsprong van negen punten heeft op de nummer twee.