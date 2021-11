Atlético volgt Barça en ziet voorsprong in rook opgaan, eerste nederlaag Liverpool

Luis Suárez opende in de 35e minuut de score. Hij liet doelman Jasper Cillessen kansloos met een bekeken schot in de verre hoek, dat via de binnenkant van de paal het doel inrolde: 0-1. Kort na de rust kwam Valencia op gelijke hoogte dankzij een treffer van Stefan Savic in eigen doel: 1-1.

Het was Antoine Griezmann die Atlético opnieuw aan de leiding bracht. De Franse spits bekroonde een lange rush met een doeltreffend afstandsschot, dat Cillessen te machtig was: 1-2. Kort daarna werkte Sime Vrsaljko de bal van dichtbij over de doellijn: 1-3. Daarmee leek het duel beslist, maar Duro, ingevallen in de 85e minuut, sloeg daarna toch nog twee keer toe: 3-3.

Bekijk ook: Horrorscenario voor FC Barcelona op bezoek bij Celta de Vigo

Op de ranglijst neemt Atlético met 23 punten de vierde plaats in. Real Madrid, dat zaterdag met 2-1 won van Rayo Vallecano, leidt met 27 punten. Real Sociedad kan zondagavond met winst in de uitwedstrijd tegen Osasuna de eerste plaats heroveren.

Liverpool onderuit bij West Ham

Liverpool heeft in de Engelse voetbalcompetitie niet geprofiteerd van het puntenverlies van koploper Chelsea tegen Burnley (1-1). Het elftal van trainer Jürgen Klopp ging met 3-2 onderuit bij West Ham United.

West Ham passeert Liverpool op de ranglijst en staat nu net als nummer 2 Manchester City op 23 punten. Liverpool is vierde met 22 punten. Chelsea staat op 26 punten.

West Ham kwam al in de 4e minuut op voorsprong. Dat doelpunt werd gemaakt uit een indraaiende hoekschop, waarbij doelman Alisson van Liverpool er niet goed uitzag. Hij vond zelf dat hij werd gehinderd, maar de scheidsrechter vond dat daar geen sprake van was. Alisson raakte de bal nog wel, waardoor het doelpunt op zijn naam kwam.

Kort voor rust maakte Liverpool gelijk. Trent Alexander-Arnold schoot de bal uit een vrije trap fraai binnen.

West Ham trok de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe. Vanuit een snelle omschakeling zorgde de Spanjaard Pablo Fornals in de 67e minuut voor de 2-1. De 3-1 van Kurt Zouma viel, net als het openingsdoelpunt, uit een hoekschop. Alisson zag de bal over zich heen gaan en Zouma kopte raak.

De Belgische invaller Divock Origi bracht de spanning in de 83e minuut terug door de bal uit de draai knap in de benedenhoek te schieten. Liverpool, waar Virgil van Dijk de hele wedstrijd meedeed, wist een nederlaag echter niet meer te voorkomen.

Napoli verspeelt in eigen stadion punten tegen Hellas Verona

Napoli is er in de Serie A niet in geslaagd te winnen van Hellas Verona. De koploper bleef in eigen stadion steken op 1-1.

De Argentijn Giovanni Simeone bracht Hellas Verona in de 13e minuut op voorsprong. Giovanni Di Lorenzo maakte kort daarna gelijk.

Napoli verspeelde tot zondag één keer eerder punten (0-0 bij AS Roma). Met 32 punten uit twaalf duels gaat de ploeg van coach Luciano Spalletti nog wel aan de leiding. AC Milan kan de eerste plaats zondagavond overnemen als het wint van stadgenoot en regerend kampioen.

Ridgeciano Haps wint van Rick Karsdorp

Ridgeciano Haps heeft in de Serie A met Venezia gewonnen van AS Roma, de club van Rick Karsdorp. De thuisclub uit Venetië zegevierde met 3-2.

Mattia Aramu (strafschop) en David Okereke maakten in het laatste half uur het verschil voor Venezia.

Mattia Caldara had de thuisploeg al na 2 minuten aan de leiding gebracht. AS Roma wist de achterstand in de laatste minuten voor rust om te zetten in een voorsprong via goals van Eldor Sjomoerodov en Tammy Abraham.

Ridgeciano Haps in duel met Rick Karsdorp Ⓒ ANP Pro Shots

Haps, oud-speler van AZ en Feyenoord, speelde de hele wedstrijd voor Venezia. Trainer José Mourinho van AS Roma haalde oud-Feyenoorder Karsdorp in de slotfase, met een gele kaart op zak, naar de kant. De Romeinen staan met 19 punten uit twaalf wedstrijden op de vijfde plek in de Serie A, Venezia klom met 12 punten naar de veertiende positie.

Arsenal wint en klimt naar vijfde positie van Premier League

Arsenal is naar de vijfde plaats van de Premier League geklommen. De ploeg van trainer Mikel Arteta won ook de thuiswedstrijd tegen Watford (1-0).

Emile Smith Rowe maakte in de 56e minuut het enige doelpunt in het Emirates Stadium. Pierre-Emerick Aubameyang miste vlak voor rust een uitgelezen kans op de openingstreffer. Doelman Ben Foster stopte echter de strafschop van de aanvaller. Hij keerde al negen keer eerder een penalty in de Premier League.

Arsenal verloor de eerste drie competitiewedstrijden van dit seizoen maar is inmiddels alweer acht duels in de Premier League ongeslagen. Watford eindigde het duel met een speler minder. Juraj Kucka kreeg in de slotfase een tweede gele kaart.

Conte wint niet bij Spurs-debuut in Premier League

Trainer Antonio Conte heeft zijn eerste wedstrijd met Tottenham Hotspur in de Premier League niet weten te winnen. De opvolger van de ontslagen Nuno Espirito Santo zag zijn ploeg gelijkspelen bij Everton (0-0). Steven Bergwijn zat de hele wedstrijd op de bank bij de Spurs. Mason Holgate mocht in 82e minuut invallen bij Everton en kreeg in de 90e minuut een rode kaart.

Leeds vs Leicester

Het duel tussen Leeds United en Leicester City leverde ook geen winnaar op (1-1). Raphinha opende de score voor Leeds, waar de Nederlandse verdediger Pascal Struijk een basisplaats had. Harvey Barnes maakte gelijk voor Leicester.

Club Brugge blijft thuis tegen Standard steken op gelijkspel

Club Brugge heeft thuis niet kunnen winnen van Standard Luik. De wedstrijd in het Jan Breydelstadion eindigde in 2-2. De landskampioen uit Brugge staat daardoor op 4 punten van de verrassende koploper Union, dat zaterdag Charleroi met 4-0 had verslagen.

Bas Dost opende in de 15e minuut de score voor Brugge na een fout van doelman Arnaud Bodart. Charles De Ketelaere vergrootte de voorsprong met een schot van afstand. Aron Dønnum deed enkele minuten later iets terug voor Standard door de ver uitgekomen doelman Simon Mignolet te passeren. Standard wist in de tweede helft weer op gelijke hoogte te komen via een strafschop, na een overtreding op Dønnum. Noe Dussenne schoot de 2-2 binnen.

Bij Brugge hadden Dost en aanvoerder Ruud Vormer een basisplaats. Vormer werd in de tweede helft gewisseld. Oranje-international Noa Lang ontbrak wegens een schorsing.