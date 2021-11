Ridgeciano Haps wint van Rick Karsdorp, Brugge ondanks goal Bas Dost niet langs Standard

Mattia Aramu (strafschop) en David Okereke maakten in het laatste half uur het verschil voor Venezia.

Mattia Caldara had de thuisploeg al na 2 minuten aan de leiding gebracht. AS Roma wist de achterstand in de laatste minuten voor rust om te zetten in een voorsprong via goals van Eldor Sjomoerodov en Tammy Abraham.

Haps, oud-speler van AZ en Feyenoord, speelde de hele wedstrijd voor Venezia. Trainer José Mourinho van AS Roma haalde oud-Feyenoorder Karsdorp in de slotfase, met een gele kaart op zak, naar de kant. De Romeinen staan met 19 punten uit twaalf wedstrijden op de vijfde plek in de Serie A, Venezia klom met 12 punten naar de veertiende positie.

Club Brugge blijft thuis tegen Standard steken op gelijkspel

Club Brugge heeft thuis niet kunnen winnen van Standard Luik. De wedstrijd in het Jan Breydelstadion eindigde in 2-2. De landskampioen uit Brugge staat daardoor op 4 punten van de verrassende koploper Union, dat zaterdag Charleroi met 4-0 had verslagen.

Bas Dost opende in de 15e minuut de score voor Brugge na een fout van doelman Arnaud Bodart. Charles De Ketelaere vergrootte de voorsprong met een schot van afstand. Aron Dønnum deed enkele minuten later iets terug voor Standard door de ver uitgekomen doelman Simon Mignolet te passeren. Standard wist in de tweede helft weer op gelijke hoogte te komen via een strafschop, na een overtreding op Dønnum. Noe Dussenne schoot de 2-2 binnen.

Bij Brugge hadden Dost en aanvoerder Ruud Vormer een basisplaats. Vormer werd in de tweede helft gewisseld. Oranje-international Noa Lang ontbrak wegens een schorsing.