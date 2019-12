Liverpool wint wereldbeker voor clubs

De beslissing viel pas in de verlenging. Roberto Firmino scoorde in de 99e minuut, na voorbereidende acties van Sadio Mané en aanvoerder Jordan Henderson. De Braziliaan had in de halve finale tegen Monterrey uit Mexico ook al het winnende doelpunt gemaakt (2-1).

Van Dijk speelt, Wijnaldum niet

In tegenstelling tot in het duel met Monterrey stelde Klopp nu wel zijn sterkste spelers op. Firmino, Mané en Trent Alexander-Arnold speelden van het begin, waar ze enkele dagen eerder in Qatar pas in de slotfase bij 1-1 hun opwachting maakten. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum waren in dat duel niet fit genoeg om te spelen. Van Dijk was er nu wel bij, Wijnaldum bleef (evenals zijn landgenoten Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg) op de bank.

Roberto Firmino viert zijn winnende treffer met ontbloot bovenlijf. Ⓒ BSR Agency

Liverpool, koploper van de Premier League, begon goed aan het slotstuk in Doha. Mané, Firmino en Mohamed Salah kregen al in de openingsfase kansen. Daarna herstelde Flamengo zich. De Brazilianen kregen mogelijkheden via Gabriel Barbosa en Bruno Henrique, die echter op doelman Alisson strandden.

In de laatste minuut van de officiële speeltijd kende Abdulrahman Al-Jassim Liverpool een strafschop toe, na een vermeende overtreding van Rafinha op Mané. Na het bekijken van de videobeelden kwam de arbiter uit Qatar op zijn beslissing terug.

Liverpool is de eerste Engelse club die in een seizoen de drie grote internationale prijzen wint, de Super Cup, de Champions League en de wereldbeker.

Alex Oxlade-Chamberlain viel uit bij Liverpool. De club vreest voor een zware blessure.

Monterrey derde na strafschoppen

Monterrey, de geblesseerde Vincent Janssen ontbrak, legde beslag op de derde plek. De Mexicanen versloegen Al Hilal uit Saudi-Arabië. Ze deden dat door de strafschoppen beter te benutten.

Na negentig minuten was het 2-2. Carlos Eduardo zette Al Hilal op voorsprong, daarna scoorden Arturo Gonzalez en Maximiliano Meza voor Monterrey, vervolgens maakte Bafetimbi Gomis weer gelijk.