Manchester United vindt 120 miljoen euro (voorlopig) te veel voor Jadon Sancho

Vooral Manchester United heeft interesse in Sancho, die afgelopen seizoen een van de uitblinkers was bij Dortmund en zeventien keer scoorde in de Bundesliga. Tot een verkoop is het nog niet gekomen omdat Borussia naar verluidt 120 miljoen euro vraagt. Daarmee zou hij de duurste Duitse transfer ooit worden.

Dortmund zou ook een deadline hebben gesteld omdat het in alle rust wil toewerken naar het begin van de nieuwe competitie, die op 18 september begint. Die uiterste verkoopdatum zou maandag zijn.

Borussia Dortmund nam Sancho in 2017 voor 11 miljoen euro over van Manchester City.