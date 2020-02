Trainer Danny Buijs verlengt contract bij FC Groningen

Hij werd het eens met de club over een verlenging van het contract voor de komende twee seizoenen.

Buijs is bezig aan zijn tweede seizoen in Groningen, dat in de voorgaande jaargang van de Eredivisie als nummer acht eindigde. Die klassering neemt de club ook nu in.

De partijen geven woensdag een nadere toelichting op de nieuwe overeenkomst.