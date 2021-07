Ben O’Connor wint met knappe solo in de Tour de France

Na de gekte van de voorbije dagen kende deze etappe een vrij rustige openingsfase. Pas na de eerste beklimming van de dag ontbrandde de strijd voor de kopgroep echt, waarbij het peloton direct uit elkaar spatte. Het resultaat was een enorme groep met daarbij Bauke Mollema, Dylan van Baarle en bolletjestruidrager Wout Poels.

Vooral Poels toonde zich door op de tweede klim van de dag, de Col des Saises, waar hij solo ging, op jacht naar bergpunten. Net voor de top kreeg hij het gezelschap van Nairo Quintana, maar de Nederlander bleef de Colombiaan nipt voor in het sprintje. Na wat schermutselingen in de afdaling sloten Lucas Hamilton, Ben O’Connor (de best geplaatste op ruim acht minuten van Pogacar), Michael Woods en Sergio Higuita bij hen aan. Poels voelde zijn benen echter flink tijdens de tweede achtereenvolgende dag op een rij in de aanval en werd op de Col du Pré gelost.

Van Aert laat lopen

Ook in het peloton werden er renners over boord gegooid. Zo loste Wout Van Aert, de nummer twee van het algemeen klassement uit de groep der favoriet. Ondertussen deed Quintana een goede zaak voor het bergklassement, terwijl ook Woods en Hamilton afhaakten.

Ondertussen reed het overgebleven trio O’Connor, Quintana en Higuita zover weg, dat O’Connor virtueel de gele trui overnam van Tadej Pogacar. Op de slotklim naar Tignes kwam de groep favorieten echter snel terug, maar O’Connor maakte wel indruk. Hij gooide loste vroeg op de klim Quintana en even later moest ook Higuita eraan geloven. Hij reed overtuigend naar de winst met minuten voorsprong op de rest. Mattia Cattaneo werd op ruim vijf minuten tweede.

Pogacar weer de sterkste

Bij de favorieten opende Richard Carapaz. De Ecuadoraan kwam echter niet weg, waarna Pogacar nog maar eens in de aanval ging. Hij nam veel afstand van de andere klassementsmannen met daarbij ook Wilco Kelderman. De Nederlander moest Carapaz, Enric Mas, Jonas Vingegaard en Rigoberto Uran even later ook laten rijden.