Gaat Nadal nog meer wonderen verrichten? Of is het einde nabij?

Tennis

Dolblije Nadal denkt tóch nog niet aan stoppen: ’Ik zal blijven vechten’

Rafael Nadal (36) vond het moeilijk om zijn gevoelens te omschrijven nadat hij zondagmiddag voor de 14e keer in zijn loopbaan Roland Garros wist te winnen, door Casper Ruud in drie sets te verslaan. Maar over stoppen met tennis was hij duidelijk: „Deze titel geeft me energie om door te blijven gaan....