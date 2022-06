Amy Pieters boekt zeven maanden na zware val ’mondjesmaat progressie’

„Er is mondjesmaat progressie. Ze revalideert in Dordrecht, maar in de weekenden is ze nu thuis”, vertelt haar vader Peter in gesprek met de NOS. „Ze komen haar vrijdag brengen en wij brengen haar zondagavond weer terug. Dat is nu heel fijn. En dat is ook goed voor haar, dat merk je wel.”

„Ze werd wakker op een heel laag niveau. Er kwam heel weinig reactie uit haar. Heel langzaam is dat de laatste maanden verbeterd. Ze moest eerst zelf leren ademen, vervolgens moest ze leren eten en nu eet ze eigenlijk al volledig met ons mee. De volgende stap is dat ze zelf leert praten”, aldus vader Pieterse. Die wel ziet dat communiceren een stuk makkelijker verloopt dan een paar maanden terug. „Ze begrijpt steeds meer als je iets vraagt. Dan knikt ze ja of nee. Je merkt ook steeds meer dat ze haar eigen wil weer heeft.”

Ook fysiek is Pieters nog lang niet de oude. „Haar rechterarm en rechterbeen, dat gaat nog niet. Ze moet overal bij geholpen worden. Maar we blijven hoop houden. Ook de behandelend artsen zien vooruitgang.”

Het meest lastige voor de familie, is dat de artsen het lastig vinden een perspectief te schetsen. „Ze zeggen tegen ons dat als er tien patiënten binnenkomen met exact hetzelfde letsel, dat ze op tien verschillende manieren ook weer weg kunnen gaan.”