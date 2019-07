Cavendish: ’Marianne Vos is de GOAT’

Alleen Peter Cossins was - gezien zijn tweet - afgekomen op de persconferentie van Vos en dat vond Cavendish schandalig. „Dit maakt me oprecht triest en ik schaam me dan ook waar mijn sport op het gebied van vrouwenwielrennen zit. Marianne Vos is - in mijn optiek - de grootste nog actieve wielrenner en een van de GOATS (Greatest Of All Time, red).”

Nadien bleek wel dat meerdere andere journalisten het verhaal van Vos in de mixed zone al hadden opgetekend, waardoor de Britse renner een klein beetje moest bijdraaien.

Vos opteerde na haar zege al in De Telegraaf voor een Tour voor vrouwen. „Natuurlijk zou een Tour voor vrouwen mooi zijn.” David Lappartien, de baas van de internationale wielerbond UCI, maakte zich ook sterk voor een volwaardige vrouwenversie van de Tour. „Slechts één racedag is duidelijk niet genoeg. We missen een grote etappekoers voor vrouwen die wereldwijd te zien is. De ASO-organisatie van de Tour de France kan ons daarmee echt helpen.”