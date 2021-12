Raymond van Barneveld pakt bij rentree op WK darts uit met prima zege

De eerste set verliep al prima voor Barney. Bij 2-1 in legs brak hij zijn opponent. Dat was genoeg voor de eerste setwinst. Daarna trok de darter uit Den Haag door en won hij de tweede set op love: 3-0 en dus 2-0 in sets.

Zijn opponent uit de Filipijnen zag Van Barneveld steady spelen. Ook de eerste leg in de derde set was voor hem, maar daarna wist Ilagan zowaar weer eens een legje te pakken. De Filipijn kreeg zelfs kansjes op een break na missers van Van Barneveld, maar hij miste. Dat deed de vijdvoudig wereldkampioen niet: 2-1 in legs. Hij kreeg drie matchpijlen op dubbel 18, maar die gingen er net niet in. Bij de tweede poging op dubbel 9 was het wel raak: 3-1 in legs en 3-0 als eindstand.

Van Barneveld verloor op het WK in 2019 in de tweede ronde van Darius Labanauskas en besloot daarna te stoppen met darten. Het begon echter weer te kriebelen en via een lange weg wist Barney zich weer te plaatsen voor dit WK.

In de tweede ronde wacht wel een zware dobber: voormalig wereldkampioen Rob Cross. Die wedstrijd staat gepland voor donderdagavond.