Zegevierende Raymond van Barneveld geniet van fans bij rentree WK darts: ’Volgende keer oordopjes uit’

De eerste set verliep al prima voor Barney. Bij 2-1 in legs brak hij zijn opponent. Dat was genoeg voor de eerste setwinst. Daarna trok de darter uit Den Haag door en won hij de tweede set op love: 3-0 en dus 2-0 in sets.

Zijn opponent uit de Filipijnen zag Van Barneveld steady spelen. Ook de eerste leg in de derde set was voor hem, maar daarna wist Ilagan zowaar weer eens een legje te pakken. De Filipijn kreeg zelfs kansjes op een break na missers van Van Barneveld, maar hij miste. Dat deed de vijdvoudig wereldkampioen niet: 2-1 in legs. Hij kreeg drie matchpijlen op dubbel 18, maar die gingen er net niet in. Bij de tweede poging op dubbel 9 was het wel raak: 3-1 in legs en 3-0 als eindstand.

Van Barneveld verloor op het WK in 2019 in de tweede ronde van Darius Labanauskas en besloot daarna te stoppen met darten. Het begon echter weer te kriebelen en via een lange weg wist Barney zich weer te plaatsen voor dit WK.

In de tweede ronde wacht wel een zware dobber: voormalig wereldkampioen Rob Cross. Die wedstrijd staat gepland voor donderdagavond.

Barney geniet van publiek: ’Volgende keer doe ik oordopjes uit’

Van Barneveld stond dus voor het eerst sinds 2019 weer op het podium bij het WK darts. Nerveus was de teruggekeerde voormalig wereldkampioen niet. „Tegen Rob Cross zal het wel veel beter moeten.”

Toch staat 3-0 uitstekend op het scorebord, weet ook Barney. „Je weet, ik ben iemand van winnen of verliezen. 3-0 is 3-0, dan heb je het gewoon goed gedaan.”

Van Barneveld had al twee jaar niet voor het dartspubliek in Ally Pally gespeeld. „Ik ben er twee jaar uitgeweest, dan is het wel anders nu daar. Maar ik speelde nu met oordopjes in. Ik denk dat ik ze de volgende keer weer uitdoe zodat ik de sfeer hier meer kan proeven. Want dit is fantastisch publiek.”

De darter uit Den Haag viel ook nog op door met een mondkapje op te komen. „Ja, er werd toch gezegd bij de PDC (de dartsbond, red) dat we ook niet met elkaar mogen fistbumpen enzo. Het is wel een gek zooitje hier hoor. Je bent fit en voelt je goed, maar je vraagt je continu af: ’zal ik nou wel of niet de deur uitgaan’. Ga ik ff naar Piccadilly Circus? Nee, dus. Nu ga ik me maar focussen op de volgende wedstrijd tegen Rob Cross.”

Kuivenhoven uitgeschakeld

Maik Kuivenhoven is op zijn eerste WK uitgeschakeld in de tweede ronde. De 33-jarige Kuivenhoven verloor in Alexandra Palace in Londen in vier sets van de als vierde geplaatste James Wade: 3-1.

De Britse Wade, driemaal halve finalist op het WK en dit jaar voor de derde keer winnaar van de UK Open, pakte de eerste set door in de vierde leg 105 uit te gooien, nadat Kuivenhoven kansen op een dubbel had gemist. In de tweede set, die de Nederlander mocht beginnen, brak Wade meteen en won de set eveneens met 3-1 in legs.

Kuivenhoven knokte zich echter terug tegen Wade die maar een laag gemiddelde haalde. Hij brak zijn tegenstander in de derde set twee keer en greep de set overtuigend met 3-0. In de vierde set miste Kuivenhoven echter de kansen op de dubbels en kwam hij op achterstand. Dat kon hij niet meer goedmaken. Wade gooide op 2-1 in legs de partij bij zijn zevende matchdart op dubbel 1 uit.

Kuivenhoven had in de eerste ronde gewonnen van de Australiër Ky Smith.