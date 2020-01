Lofzang FIFA-baas Gianni Infantino op Donald Trump

„Ik heb het geluk dat ik in mijn leven de meest getalenteerde sporters heb ontmoet in het voetbal. En president Trump is gemaakt van hetzelfde soort materiaal. Hij is een vechter, hij wil winnen, hij wil zich meten met de besten. Hij zegt hardop wat veel mensen denken. Maar belangrijker is dat hij ook doet wat hij zegt”, aldus Infantino.

Over de American Dream zegt de FIFA-baas dat dat iets is wat we allemaal moeten hebben. „We moeten deze droom allemaal dromen. Ik weet zeker dat met uw hulp ( de hulp van Trump, red.) de Amerikaanse droom werkelijkheid wordt. Niet alleen in Amerika„ maar over de hele wereld.”