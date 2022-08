Ten Hag na zege United: ’Spelers hebben wat lessen geleerd’

„Ik denk dat de spelers wat lessen hebben geleerd van Brentford. We stonden bijvoorbeeld compacter bij de lange ballen”, aldus Ten Hag. „Natuurlijk zijn we hier erg blij. In de beginfase hadden we wat meer kunnen creëren, maar ik was tevreden. Het is het begin van het seizoen en het is moeilijk. Je moet strijden en dat hebben we gedaan. Daar zijn we voor beloond.”

Bruno Fernandes werd de matchwinner in het St. Mary’s Stadium. Hij schoot 10 minuten na rust raak na een voorzet vanaf de rechterflank. „Het was fantastisch afgemaakt en ik ben erg blij voor Bruno. We kunnen verbeteren, dat is duidelijk. De ruimte voor verbetering is er, om duels meer te controleren. Maar we zijn er niet zo gek ver van verwijderd.”

Donderdag Leicester uit

Donderdag wacht United opnieuw een uitwedstrijd. Dan is Leicester City de tegenstander. Drie dagen later alweer ontvangt Ten Hag Arsenal met zijn elftal.

Na vier speelronden heeft United 6 punten. Maandag werd Liverpool met 2-1 verslagen.