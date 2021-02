Advocaat Dolf Segaar ziet kansen voor André Onana: ’Vrijspraak wordt lastig, maar straf kan omlaag’

Segaar voert samen met zijn Spaanse collega Javier Ferrero de verdediging van Onana, die op 30 oktober vorig jaar positief testte op het verboden middel furosemide bij een controle buiten wedstrijden om. Hij probeerde begin dit jaar samen met de keeper via een videoverbinding de UEFA te overtuigen dat het om een groot misverstand ging.

Onana vertelde dat hij een aspirine wilde innemen maar per ongeluk een medicijn had geslikt dat was bestemd voor zijn vriendin. De verpakking was nagenoeg identiek, het speet hem enorm. „De UEFA is daar in meegegaan”, stelt Segaar. „Want anders was hij voor 4 jaar geschorst. Ik hoor mensen zeggen dat 1 jaar meevalt, want hij heeft zijn eigen verantwoording en is toch nalatig geweest. Maar wij willen de schorsing omlaag krijgen.”

André Onana kwam 31 januari voor het laatst in actie tijdens de competitiewedstrijd tegen AZ. Ⓒ HH/ANP

Segaar kent voorbeelden van wielrenners en tennissers die voor soortgelijke vergrijpen milder zijn gestraft. „Maar de UEFA is weer een andere bond dan bijvoorbeeld wielerunie UCI”, zegt hij. „Bij het CAS zullen ze naar drie categorieën kijken. Voor lichte mate van onzorgvuldigheid staat een straf van 0 tot 8 maanden. Bij gemiddelde mate van onzorgvuldigheid heb je het over 8 tot 16 maanden. En bij belangrijke mate van onzorgvuldigheid kom je tussen 16 en 24 maanden uit. Wij gaan voor lichte onzorgvuldigheid.”

Segaar wil nog niet zeggen hoe hij en zijn Spaanse collega Ferrero, die Onana kent van zijn periode bij Barcelona, voor elkaar willen krijgen dat het CAS de doelman van Ajax in die laagste categorie schaalt. „Het lijkt me niet netjes dat ik mijn pleidooi via de pers ga voeren”, stelt de advocaat die ervaring heeft met dopingzaken. „Ik ben voorzitter van de dopingautoriteit geweest en heb ook in het tuchtpanel voor dopingzaken bij de internationale bobsleebond gezeten.

Segaar verwacht voor de zomer uitspraak. „Al kijken we ook naar spoedarbitrage maar daarvoor moet de UEFA ook meewerken”, zegt de raadsman, die blij is met de steun die Onana heeft gekregen van de internationale spelersvakbond FIFPRO. Die noemde de straf ’buitensporig’ en snapt niet waarom de keeper nu niet eens met Ajax mag trainen. „Het is mooi als de publieke opinie naar Onana draait, maar de arbiters van het CAS kijken toch op hun eigen manier naar de zaak. Maar het zijn ook weer andere arbiters dan bij de UEFA. We gaan het zien.”