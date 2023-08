FC Twente met zelfde elf spelers in cruciale pot tegen Hammarby

Het middenveld wordt weer gevormd door Sem Steijn in een aanvallende rol en de controleurs Michal Sadilek en Mathias Kjolo, terwijl Michel Vlap hangend aan de linkerkant speelt.

De nieuwkomers Naci Ünüvar en Younes Taha, die op de flank zouden kunnen spelen, zijn in de ogen van Oosting nog niet klaar om in de basis te staan. FC Twente verdedigt in Stockholm een 1-0 voorsprong. Het doelpunt in Enschede werd gemaakt door Steijn.

Zonder fans

FC Twente moet het in Zweden doen zonder steun van supporters. Na de ernstige ongeregeldheden na de eerste wedstrijd en de roep om wraak vanuit Zweedse hooligankringen besloot FC Twente de 1500 verkochte kaarten voor de uitwedstrijd in te trekken.

Wel is een aantal FC Twente-fans toch naar Stockholm gereisd. Het kwam de afgelopen dagen tot confrontaties. Bij één zo’n incident raakten twee FC Twente-fans gewond, waarvan er één moest worden opgenomen in het ziekenhuis.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pröpper, Smal; Kjolo, Sadilek, Steijn; Rots, Ugalde, Vlap.