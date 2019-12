Oosting: ‘Verplicht om Vitesse te helpen’

Joseph Oosting op het trainingsveld bij Vitesse. Ⓒ BSR Agency

ARNHEM - Niet met de gedoodverfde interim-trainer Edward Sturing, maar met Joseph Oosting aan het roer gaat Vitesse zondag thuis tegen Feyenoord proberen de nederlagenreeks te doorbreken. Sturing was de eerste keuze om het na het opstappen van Leonid Slutsky tijdelijk over te nemen, maar wilde alleen aan de slag gaan, als hij voor een langere periode hoofdtrainer kon blijven. Dat paste niet in het plaatje van technisch directeur Mo Allach, die vervolgens bij Oosting uitkwam. ,,Ik ben maandagavond gevraagd om het te gaan doen en nu sta ik hier”, vertelde Oosting na zijn eerste training op Papendal.