Sonny Colbrelli slaat dubbelslag in Benelux Tour, Tom Dumoulin maakt indruk

De aanval werd al vroeg geopend door niemand minder dan Geraint Thomas. De Tour-winnaar van 2018 kent een matig seizoen en is ook in de Benelux Tour zoekende naar zijn vorm. Die poogde hij te vinden in een duoaanval met Jonas Rickaert, die vrijdag zijn contract tot 2025 verlengde bij Alpecin-Fenix de ploeg van Mathieu van der Poel.

De twee kregen een voorsprong van zo’n zeven minuten, maar met de finale in aantocht slonk de voorsprong rap. Thomas reed nog wel even solo door voordat hij op 49 kilometer van de meet gegrepen werd door een elitegroep, waar vooral Bahrain-Victorious aan de boom schudde. Matej Mohoric overvleugelde de Brit en kreeg zijn ploeggenoot Sonny Colbrelli en Marc Hirschi mee.

Op de tweede beklimming van de Côte de Saint-Roch dacht Tom Dumoulin met Victor Campenaerts - en in tweede instantie nog drie Belgen - de aansluiting te maken met de kop van de wedstrijd, maar Colbrelli was er toen net solo vandoor gegaan. Hij bleek over superbenen te beschikken. In de achtervolging speelde Mohoric bovendien steeds perfect zijn rol als ploeggenoot en verstoorde hij de jacht, waardoor de groep met Dumoulin alleen maar terrein verloor op de Italiaans kampioen.

Colbrelli, vrijdag nog tweede in de sprint achter Caleb Ewan, won uiteindelijk met een voorsprong van 42 seconden op de zeven achtervolgers. Zijn voorsprong in het klassement op zijn eerste belager, ploeggenoot Mohoric, is 51 tellen met nog een etappe te gaan.