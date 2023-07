Hersenschudding voor Eva van Agt na nare val in Tour de Femmes

Tijdens de laatste afdaling gleed Van Agt - kleindochter van de oud-minister-president (1977-1982) - de vangrail in. Daar hield ze onder meer een hersenschudding en een longkneuzing aan over. Met teammanager Rutger Tijssen vloog Van Agt vanuit Frankrijk terug naar Nederland.

Op Instagram liet Van Agt weten dat fysiek alles oké is. „Ik heb een longkneuzing, hersenschudding en wat hechtingen”, schreef ze. Daar valt mee te leven, liet ze weten. Van Agt vindt het echter vreselijk dat ze nu al thuis zit. „Ik baal enorm dat ik het team zo in de steek laat.”

Verder schreef Van Agt: „Mijn leven is een droom, maar gisteren was het voor de mensen die mij liefhebben heel eventjes een nachtmerrie. Sorry voor iedereen die ik heb laten schrikken. Dankzij alle goede zorgen van het team kan ik vandaag naar Nederland vertrekken om daar te herstellen.”

Vanwege de hersenschudding is Van Agt niet in staat alle beterschapsberichten meteen te beantwoorden. „Ik probeer mijn schermtijd even te beperken. Dus ik reageer later.”

Gelukkig er snel bij

„We waren gelukkig snel bij Eva”, liet coach Carmen Small maandagavond al weten. „Ze was op dat moment bij bewustzijn. Eva is met een ambulance, onder begeleiding van onze ploegarts en een ploegleider, naar het ziekenhuis gebracht. Daar zal ze verder onderzocht worden.”

Van Agt was samen met landgenotes Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck) en Anouska Koster (Uno-X) ontsnapt in het laatste deel van de heuvelrit. Van Agt ging vervolgens op het natte wegdek onderuit en kwam hard in aanraking met de vangrail. Ze zou de etappe niet meer uitrijden.

De Duitse Liane Lippert won de etappe, de Belgische Lotte Kopecky behield de gele leiderstrui.

