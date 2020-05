KNVB rondt gesprekken met profclubs over ’Deltaplan’ af

„De afgelopen weken is hard en constructief gewerkt aan een realistische uitwerking van het plan om het voetbal veilig en verantwoord weer op te kunnen starten in Nederland”, liet een woordvoerder van de KNVB weten.

„Het maatschappelijk belang en de waarde van de bedrijfstak voor Nederland zijn hierin meegenomen. We spreken zelf over een Deltaplan. Dan weet iedereen meteen waarmee we bezig zijn. Veel dingen zijn echter nog niet helemaal definitief.”

"Veel dingen zijn nog niet helemaal definitief"

Door de ingrijpende coronacrisis staan de profclubs voor grote financiële en organisatorische uitdagingen. Met gezamenlijk beleid moeten de problemen worden aangepakt, waarmee dan ook onder meer steun van politiek Den Haag kan worden afgedwongen. Het opzetten van een noodfonds voor de clubs, als financieel vangnet in zware tijden, zou dan mogelijk zijn.

De burgemeesters van de speelsteden mogen vrijdag hun mening geven over het conceptplan. Komende week volgen nog enkele gesprekrondes, onder meer ook in politiek Den Haag.

„We willen met het plan bereiken dat we het betaald voetbal in Nederland weer stap voor stap kunnen opbouwen”, aldus de KNVB-woordvoerder. „Het is duidelijk dat voetballen zonder publiek er zwaar inhakt. In financieel opzicht is dan solidariteit belangrijk. In gezamenlijkheid moeten we ervoor gaan zorgen dat het betaald voetbal toekomstbestendig is.”

"We willen het betaald voetbal weer stap voor stap kunnen opbouwen"

Onderdeel van het plan is ook een herverdeling van de inkomsten uit tv-contracten en Europees voetbal. Clubs die op het Europese podium niet actief zijn, kunnen dan rekenen op extra uitkeringen. De KNVB schatte eerder de financiële schade voor het betaald voetbal vanwege de coronacrisis tussen de 300 en 400 miljoen euro. „Het betaald voetbal zal grotendeels zelf deze schade oppakken, maar dat kan alleen in gezamenlijkheid”, betoogde de KNVB-zegsman.