’Juventus wil peperdure Cristiano Ronaldo (35) verkopen’

De Oude Dame zou hem in de zomer willen verkopen, zodat hij nog wat geld kan opleveren. Hij heeft na dit seizoen nog een contract voor één jaar bij ’Juve’. Ronaldo verdient een slordige 31 miljoen euro per jaar en dat hakt er mede vanwege de coronacrisis extra in bij de Italianen.

Bovendien zijn de verhoudingen in de selectie erg scheef. Zo krijgt Paulo Dybala bijna 5 maal minder aan salaris per seizoen. Daarmee is hij na Ronaldo de best betaalde speler bij de Italiaanse kampioen.

Champions League

Juventus zou volgens AS het contract met de vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or niet willen verlengen. Ronaldo kwam 2,5 jaar geleden over van Real Madrid, voor 100 miljoen euro, met als grote doel de Champions League te winnen met Juventus. Dat is tot op heden nog niet gelukt met CR7.

Juventus gaf dit weekeinde bij Lazio een zeker lijkende overwinning uit handen. Invaller Felipe Caicedo bracht de Romeinen diep in blessuretijd langszij: 1-1.

Ronaldo, die vorige week als invaller met twee doelpunten tegen Spezia zijn rentree maakte na enkele weken afwezigheid vanwege een coronabesmetting, opende na een kwartier de score. De 35-jarige Portugees schoot van dichtbij raak op aangeven van Juan Cuadrado. De spits staat na vier wedstrijden in de Serie A al op zes doelpunten. Wel moest de Portugees de wedstrijd vroegtijdig verlaten vanwege een blessure.