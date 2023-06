Braziliaanse bond blijft inzetten op ’plan A’ Carlo Ancelotti

Rodrigues noemt Ancelotti de eerste keus ter vervanging van Tite, die opstapte na de uitschakeling van de Brazilianen op het WK in Qatar afgelopen jaar. „Hij blijft plan A en tijdens deze trip met de selectie in Europa kunnen we meer duidelijkheid krijgen”, zei de voorzitter tijdens een persconferentie. Brazilië speelt tegen Guinee op 17 juni in Spanje en drie dagen later tegen Senegal in Portugal.

Ancelotti had eerder al laten weten dat hij zich gevleid voelt door de interesse van de Braziliaanse voetbalbond, maar dat hij zijn tot volgend jaar lopende contract bij Real wil uitdienen. „Het klopt dat de Braziliaanse bond me wil hebben, ik vind dat heel mooi en het maakt me enthousiast”, zei de 63-jarige Italiaan. „Maar je moet altijd je contract respecteren en ik wil mijn contract ook uitdienen.”

Boeteclausule

Het lopende contract met daarin een boeteclausule bij het eerder verbreken zou volgens Rodrigues geen probleem zijn. „De boete is zeker niet het probleem. Het probleem is het contract en niemand wil het verbreken”, zei de voorzitter. „We hebben ons dit echter tot doel gesteld en zullen alles doen wat in onze macht ligt om het te verwezenlijken.”

Het Braziliaanse elftal werkt sinds het vertrek van Tite met een interim-coach. De ’Seleção’ werd tijdens de oefeninterland tegen Marokko in maart geleid door Ramon Menezes, de coach van Brazilië onder 20. Hij zit ook bij de komende interlands op de bank.