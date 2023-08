Gaston Avila persoonlijk akkoord met Ajax

Toch zit Avila nog in de wachtkamer, want Hiroki Ito (24) was als back-up voor Ajax-talent Jorrel Hato (17) de eerste optie van directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Met het doorpakken naar Avila lijkt Mislintat langzaam de hoop te verliezen dat de Japanner van VfB Stuttgart nog naar de Johan Cruijff ArenA komt.

Avila, die bij Antwerp als linksback speelt, maar ook links centraal uit de voeten kan, wordt in zijn vaderland – vanwege zijn felheid en verdedigende kwaliteiten – met Lisandro Martinez vergeleken. De huidige speler van Manchester United kwam onder de toenmalige directeur voetbalzaken Marc Overmars in eerste instantie ook als linkervleugelverdediger naar Amsterdam.

De voor 4,4 miljoen euro door Antwerp van Boca Juniors gekochte Avila speelde tot dusver 29 duels voor het elftal van Mark van Bommel. Daarin incasseerde hij ondanks zijn verbetenheid slechts één gele kaart. In de wedstrijd om de Belgische supercup moest hij een tackle met rood bekopen.

Avila moet Antwerp naar verluidt 13 miljoen euro opleveren.