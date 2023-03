Aftellen naar Klassieker, maar eerst de Noordelijke derby

Bekijk ook: VIDEO Duizenden supporters vuren Feyenoord en Ajax aan op weg naar Klassieker

Maar de voetbalzondag wordt geopend met de Noordelijke derby. Om 12.15 uur ontvangt FC Groningen in eigen huis SC Heerenveen.

FC Groningen - SC Heerenveen

Ajax - Feyenoord

Ajax won onder leiding van John Heitinga, de opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder, de laatste zeven wedstrijden in de Eredivisie. De regerend kampioen kan de eerste plaats in de Eredivisie overnemen van Feyenoord als het voor eigen publiek wint. Het doelsaldo van Ajax is wat beter dan dat van Feyenoord, dat dit seizoen pas één competitiewedstrijd verloor.

Excelsior - SC Cambuur

Vitesse - PSV

FC Twente - AZ

RKC Waalwijk - NEC

Oussama Tannane heeft NEC naar een overwinning op RKC Waalwijk geleid. De club uit Nijmegen zegevierde in Waalwijk met 3-1 en passeerde RKC daardoor op de ranglijst van de Eredivisie. Alle doelpunten van NEC vielen tussen de 18e en 31e minuut.

FC Emmen - Sparta Rotterdam

Sparta Rotterdam heeft bij FC Emmen de derde competitiezege op rij geboekt. De ploeg van trainer Maurice Steijn won met 2-0 dankzij doelpunten van de Japanner Koki Saito en Vito van Crooij. Sparta klom zo over FC Twente naar de vijfde plaats in de Eredivisie. De Enschedeërs spelen zondag tegen AZ.

FC Utrecht - Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles heeft met een late treffer de winst gepakt bij FC Utrecht. In Stadion Galgenwaard won de ploeg uit Deventer met 2-1 na een doelpunt diep in blessuretijd van Willum Thór Willumsson. Eerder had Anastasios Douvikas gescoord voor de thuisploeg en Oliver Edvardsen voor de Eagles.

FC Volendam - Fortuna Sittard

Programma en uitslagen Eredivisie, 26e speelronde

FC Volendam - Fortuna Sittard 2-1

FC Utrecht - Go Ahead Eagles 1-2

FC Emmen - Sparta Rotterdam 0-2

RKC Waalwijk - NEC 1-3

Zondag