Van de Zandschulp snel klaar in Rome

In de eerste set verloor de beste tennisser uit Nederland al snel zijn eigen servicegame en die klap kwam hij niet meer te boven. Sterker nog, aan het einde van het eerste bedrijf leverde Van de Zandschulp nogmaals zijn service in: 2-6.

In de tweede set ging het halverwege mis voor de nummer 30 van de wereld. De Serviër, de nummer 62 van de wereld, brak Van de Zandschulp wederom en die marge hield hij vast. Op zijn tweede matchpoint maakte Djere het met een goede service af: 2-6, 4-6.

Van de Zandschulp werd in Rome voor het eerst bijgestaan door zijn nieuwe coach Sven Groeneveld. Hij was de laatste Nederlander in het enkelspel in Rome. Tallon Griekspoor meldde zich af en Arantxa Rus verloor in de eerste ronde van de Italiaanse Camila Giorgi.