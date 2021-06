Doelman Jay Gorter op weg naar ArenA

Zodra het papierwerk is afgerond gaat Gorter zelf met Ajax om de tafel over zijn eigen contract. Bronnen binnen Ajax melden dat in eerste instantie wordt ingezet op een vierjarige verbintenis.

Gorter speelde al in de jeugd bij Ajax en komt via een omweg alsnog bij zijn droomclub terecht. Afgelopen seizoen was hij een van de uitblinkers van Eagles, dat naar de Eredivisie wist te promoveren.