Ronald Koeman: ’Messi veranderde de wedstrijd’

„Ik heb veranderingen doorgevoerd omdat de spelers vermoeid zijn”, bekende Koeman, die Lionel Messi en Frenkie de Jong op de bank liet. Beiden vielen wel in.

„We hebben dit jaar elf wedstrijden gespeeld, waarvan tien niet op eigen veld en laat op de avond. We staan in de halve finales van de Copa del Rey en Sevilla is een goede ploeg. Dus we moeten de spelers beschermen en zorgen dat er niet meer blessures bij komen.”

Messi kwam in de 57e minuut alsnog in de ploeg. „Ik heb er een dag voor de wedstrijd met hem over gesproken en we spraken af dat ik hem zou brengen als we hem nodig hadden. Hij kwam erin en dat veranderde de wedstrijd. Hij bracht leven in ons spel”, aldus Koeman.

Kort na zijn invalbeurt tekende Messi voor de 1-1. De Portugees Francisco Trincão maakte vlak voor tijd het winnende doelpunt voor Barça, dat woensdag in de beker aantreedt tegen Sevilla. Ook dat betreft een uitwedstrijd voor de ploeg van Koeman.