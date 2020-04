Simcoureur Rudy van Buren kan geluk niet op met echt zitje

De 28-jarige Nederlander kan zijn geluk niet op. „Het is lastig onder woorden te brengen hoe opwindend ik dit vind. Hier ben ik sinds een paar jaar naar op zoek. Het was een paar keer eerder bijna zover, maar nu heb ik echt mijn handtekening onder een contract kunnen zetten.”

Het besluit werd al in februari genomen. „Het hing van twee andere mensen af en toen de tweede zijn ja-woord gaf, moest ik wel een traantje wegpinken. Racen is niet goedkoop en het is erg cool dat mensen het vertrouwen in me uitspreken. Nu is het aan mij om hen trots te maken en te laten zien waartoe ik in staat ben zodra we weer kunnen racen.”

Helaas voor Van Buren gaat het vanwege het coronavirus om ingekort seizoen. Het is nog onduidelijk wanneer de Duitse Porsche Carrera Cup begint.

World’s Fastest Gamer

Van Buren maakte als ’computercoureur’ naam in de autosportwereld door de World’s Fastest Gamer-competitie van McLaren te winnen, waarna hij als simulatorrijder aan de slag mocht bij het beroemd Formule 1-team. Momenteel is hij in een zelfde functie verbonden aan het Formule E-team van Mahindra.

Van Buren heeft wel al enige ervaring op echte circuits. Zo begon hij op 8-jarige leeftijd met karten en werd hij in 2003 Nederlands kampioen. Bovendien nam in 2018 deel aan de Race of Champions en mocht hij de afgelopen periode als gastrijder deelnemen aan diverse Porsche cups.