Fernando Alonso krijgt zevende plaats in Austin terug

Aanvankelijk werd het protest van Alpine donderdag in Mexico-Stad nog afgewezen, maar de Franse renstal liet vervolgens blijken over nieuw bewijs te beschikken. De stewards waren het er uiteindelijk mee eens dat Haas, dat het protest in Austin had ingediend, dat toen wel degelijk binnen de gebruikelijke dertig minuten had kunnen doen.

Nu was Haas te laat, waardoor alles na de inspanningen van Alpine alsnog is teruggedraaid. Alonso kreeg na de race een straf van dertig seconden, omdat de stewards het met Haas eens waren dat hij met een gevaarlijke auto reed (zonder zijspiegel aan de rechterkant). Het verweer van Alpine was dat Haas te laat was met het protest en ook dat Alonso geen enkele opdracht had gekregen van de wedstrijdleiding om de pitstraat in te komen.

Bekijk ook: Straffen voor Lance Stroll en Fernando Alonso

De stewards herhalen overigens dat ze vinden dat Alonso een waarschuwingsvlag had moeten krijgen, maar dat gebeurde dus niet door wedstrijdleider Niels Wittich. Desalniettemin wordt gesteld dat het ’niet onmogelijk’ was voor Haas om het protest binnen dertig minuten in te dienen, waarna het protest van Alpine alsnog ontvankelijk is verklaard.