Harde ingreep bij AlphaTauri: Nyck de Vries weggestuurd

Het is een keiharde ingreep van doctor Marko, die in het verleden al vaker heeft bewezen op zijn strepen te staan. Zo werd Daniil Kvyat na vier races in 2016 bij topteam Red Bull vervangen door Max Verstappen en moest diens toenmalige teamgenoot Pierre Gasly in 2019 in de zomerstop zijn plek afstaan aan Alex Albon.

De Vries wordt afgerekend op de tegenvallende resultaten. Hij mag niet eens meer de eerste helft van het seizoen afmaken in Hongarije en België. Ook zijn thuiswedstrijd in Zandvoort, direct na de zomerstop, gaat dus aan de neus van de oud-kampioen in de Formule 2 en Formule E voorbij.

Droom in vervulling

Voor de Vries ging met zijn vaste plek bij AlphaTauri een droom in vervulling. Als reservecoureur van Mercedes viel hij vorig jaar in Monza bij Williams in voor Alex Albon en reed hij met een negende plek direct in de punten. Vervolgens ging het snel en zat hij binnen een week om tafel met Helmut Marko, die bij AlphaTauri een opvolger zocht voor de naar Alpine vertrekkende Pierre Gasly.

Tekst gaat verder onder de video

Eerder zag F1-verslaggever Erik van Haren al dat Nyck de Vries in een lastige situatie verkeerde.

Dat werd dus de coureur uit Friesland, waardoor er voor de eerste keer in de geschiedenis bij de start van het Formule 1-seizoen twee Nederlandse rijders op de grid stonden. Dat heeft dus maar een paar maanden mogen duren. Na tien races voor AlphaTauri moet De Vries alweer wijken. Zijn beste resultaat is een twaalfde plek in Monaco geweest.

Ricciardo

Teamgenoot Yuki Tsunoda, bezig aan zijn derde seizoen bij het zusterteam van Red Bull werd twee keer tiende en scoorde dus vooralsnog twee WK-punten. Afgelopen weekeinde op Silverstone eindigden de coureurs als zestiende en zeventiende namens het tegenvallende AlphaTauri. Hoewel de auto dit seizoen niet competitief is en De Vries feitelijk dus pas net is begonnen, is er bij de leiding geen vertrouwen meer dat hij het tij kan keren.

Ricciardo keert na een half jaar afwezigheid terug op de grid, nadat zijn contract bij McLaren vroegtijdig werd beëindigd. Dit seizoen vervulde de Australiër (34) de functie van derde rijder bij Red Bull. In 2012 en 2013 reed hij al voor AlphaTauri, toen nog Toro Rosso, waarna hij de overstap maakte naar het vlaggenschip. Deze dinsdag maakt Ricciardo al de hele dag kilometers in een Formule 1-auto tijdens een bandentest namens Red Bull. Volgende week is hij op de Hungaroring dus alweer terug als coureur in de koningsklasse, ten koste van De Vries.

Meer over de precaire situatie van Nyck de Vries in de nieuwste Formule 1-podcast met Telegraafverslaggever Erik van Haren en voormalig coureur Christijan Albers: