Het ongelooflijke verhaal van Tyson Fury

Tyson Fury viel kilo’s af en vocht zich terug richting de top. Ⓒ Instagram/AFP

AMSTERDAM - Wie Tyson Fury drie jaar geleden door het leven zag strompelen, had nooit kunnen bedenken dat de Britse zwaargewicht zich ooit weer zou oprichten tot kampioen. De 31-jarige bokser zakte na jaren vol glorie weg in het drijfzand van het bestaan, maar meldde zich zondag na het overwinnen van zijn demonen weer aan de top. „The Gypsy King is terug op de troon”, zverwoordde Fury het zelf na zijn overtuigende overwinning op kampioen Deontay Wilder.