Weghorst verafschuwt voetbal in leeg stadion: ’Verschrikkelijk, echt dramatisch’

„Het was verschrikkelijk, echt dramatisch”, vertelde de oud-spits van Heracles Almelo en AZ tegenover Fox Sports. „Het was bijzonder en ontzettend raar. Een hele vreemde gewaarwording. Laat me dan maar liever niet voetballen, want dit was niks”, aldus de aanvalsleider van Die Wölfe.

Voorlopig speelt Weghorst net als de rest van de voetbalwereld ook niet. Vanwege het coronavirus liggen de Bundesliga en de Europa League voorlopig stil, en is er ook een streep door de oefeninterlands van Oranje gezet die eind deze maand zouden worden gespeeld.

Boodschappen doen

„Je hebt er zelf geen invloed hebt, maar dit alles houdt je natuurlijk wel bezig”, aldus Weghorst. „Je gaat natuurlijk wel de straat op voor boodschappen en dat soort dingen, maar voorzichtig zijn is in deze tijd wel op z’n plaats.”

De spits, die in de 30-koppige voorselectie van het Nederlands elftal zat, houdt natuurlijk ook rekening met een verplaatsing van het Europees kampioenschap, dat deze zomer op het programma staat. „Je zorgt dat je fit en er klaar voor bent, en als het niet door zou gaan zou dat een hele vreemde gewaarwording zijn. Het is heel ongewoon wat er momenteel allemaal gebeurt.”

Helemaal mis

De aanvaller beleefde in het lege stadion van zijn club donderdag ook niet zijn beste avond. Op slag van rust miste hij bij een 0-1 achterstand een strafschop. „Ik had er elf achter elkaar benut, maar bij deze ging het helemaal is. Ik raakt met het been waarmee ik wilde schieten mijn standbeen, dus die bal ging huizenhoog de lucht in.”

Kort na rust repareerde ploeggenoot John Brooks alsnog de opgelopen schade, maar Wolfsburg verloor alsnog door een treffer van Marcos Antonio. Hoe het toernooi om de Europa League, is voorlopig afwachten.