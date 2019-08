Wiegman: ’De finale kon me in eerste week gestolen worden’

„Zaken die van invloed zijn op het functioneren van de groep en het individu moeten we boven water halen. We gaan het WK met elkaar afsluiten en dan de focus leggen op de komende EK-kwalificatiereeks”, zegt Wiegman. „Al zal het zeker bij de buitenwacht nog heel vaak over dit WK gaan, zoals ook na het gewonnen EK het geval was. Maar wij moeten door.”

Wiegman ging direct na het WK een week op vakantie. De bondscoach gebruikte de fraaie omgeving van de Kroatische kust om haar hoofd leeg te maken, nadat ze zo’n 2 maanden in een ’bubbel’ had gezeten. Het duel met de VS terugkijken, daar voelde Wiegman even niets voor. „Op het WK keek ik iedere wedstrijd een dag later terug, maar die finale kon me in de eerste week gestolen worden.”

Bekijk ook: Wiegman gaat met KNVB praten over contract

Eenmaal weer thuis pakte ze toch de beelden erbij. Wiegman kwam toen tot de conclusie dat Oranje kansrijker was geweest dan hoe ze het langs de kant van het veld in Lyon had beleefd. Met een aangepaste tactiek („iedereen was het erover eens dat we zo de grootste kans hadden om te winnen”) wisten de ’Leeuwinnen’ de topfavoriet een uur in bedwang te houden. Na de openingstreffer, uit een strafschop, was het verzet van de aanvallend onmachtige ploeg van Wiegman echter gebroken.

De Oranje Leeuwinnen balend na de nederlaag. Ⓒ BSR Agency

„Tijdens de wedstrijd dacht ik: oei, dit wordt echt heel moeilijk. Maar ik zag op de beelden dat we de mogelijkheden hadden om rustiger door te voetballen en tot grotere kansen te komen. Als we dat beter hadden gedaan, hadden we een nog grotere kans op de winst gehad”, zegt Wiegman. „We wisten dat we allemaal top moesten zijn om Amerika te verslaan. En dat waren we niet. Op het EK in eigen land stegen alle spelers boven zichzelf uit. Het sprankelende dat we toen in ons spel hadden, was minder aanwezig op het WK.”

De voetbalsters willen nu hun Europese titel gaan prolongeren. De route die moet leiden naar het EK 2021 in Engeland begint vrijdag in Tallinn tegen Estland, de nummer 99 van de wereldranglijst. „We speelden vorige maand de WK-finale met 60.000 mensen op de tribune. Straks spelen we weer voor een paar honderd man, tegen een tegenstander die een muur optrekt voor het eigen doel”, zegt Wiegman. „Dan worden weer hele andere dingen van je gevraagd. Iedereen verwacht dat we wel even gaan winnen. De grootste uitdaging voor iedereen wordt om dan weer z’n niveau te halen.”