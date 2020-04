’Via dit protocol kunnen sporten wellicht weer beoefend gaan worden’

De paardensport, fitness, klimsport, zwemsport, squash en golf zijn de sporten die zich uitgebreid hebben voorbereid met protocollen voor medewerkers, ondernemers en vooral sporters om weer verantwoord te kunnen gaan sporten.

Brede steun FNV

Voor het initiatief is brede steun vanuit de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). „Gelet op de inhoud van het protocol, dat voorziet in uitgebreide regels en instructies waaraan sporters en medewerkers zich dienen te houden en die gebaseerd zijn op de RIVM-richtlijnen, onderteken ik het protocol graag”, zegt FNV-bestuurder Hanan Yagoubi. „Het kan ertoe bijdragen dat er wordt toegestaan dat deze sporten onder voorwaarden weer beoefend mogen worden.”

Net als grotere sportverenigingen zoals voetbal-, tennis-, hockey- en basketbalclubs liggen de verenigingen van deze ’kleinere’ sporten al ruim een maand stil. Het algemene protocol voor de sport is tot stand gekomen in samenwerking met de bij het POS aangesloten brancheorganisaties in de sport: MKB-Nederland, het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, FNV en in afstemming met NOC*NSF.

Het POS is een samenwerking van inmiddels elf organisaties in de sport die allemaal ondernemende sportaanbieders vertegenwoordigen. Zonder lockdown sporten zo’n 6 miljoen Nederlanders regelmatig bij ondernemende sportaanbieders.