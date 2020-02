Technische staf FC Twente brandt Wout Brama compleet af in uitgelekte opname

FC Twente-coach Gonzalo Garcia met Wout Brama. Ⓒ ANP SPORT

ENSCHEDE - Na de 2-0 nederlaag tegen FC Emmen is de paniek toegeslagen bij FC Twente, dat maar drie punten boven een degradatieplek staat. Bij terugkeer uit Emmen is de spelersbus bij het trainingscomplex in Hengelo gisteravond opgewacht door boze supporters. Een delegatie van de fans ging daarop in gesprek met aanvoerder Xandro Schenk en de technische staf van FC Twente. Op uitgelekte opnamen van dat gesprek is te horen hoe keeperstrainer Sander Boschker en hoofdtrainer Gonzalo Garcia de in ongenade gevallen Wout Brama tegenover de supporters compleet afbranden.