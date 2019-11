Krankzinnig gelijkspel Ajax bij Chelsea

Door het bizarre gelijkspel hebben Ajax, Chelsea en Valencia nu allemaal zeven punten. Over drie weken moet Ajax op bezoek bij Lille, dat met 4-1 verloor van Valencia. Op 10 december sluit het elftal van Erik ten Hag de groepsfase af met een thuiswedstrijd tegen Valencia.

De start was spectaculair in Londen. In de tweede minuut zorgde Tammy Abraham voor vreugde aan Amsterdamse zijde. De spits van Chelsea werkte de bal in eigen doel na een voorzet van Quincy Promes. Maar nog voordat het juichen van Ajax erop zat, mocht Chelsea al aanleggen vanaf de strafschopstip. Joël Veltman leek Christian Pulisic nauwelijks te raken, maar arbiter Gianluca Rocchi vond het genoeg voor een strafschop. Een huppeltje en een beheerste trap van Jorginho later was het alweer gelijk.

Quincy Promes zorgt voor de 1-2. Ⓒ EPA

In de 20e minuut mocht Ajax alweer juichen. Hakim Ziyech bediende Quincy Promes. De Oranje-international produceerde zijn derde Champions League-doelpunt van het seizoen. Een kwartier later zag de tussenstand er nog veel rooskleuriger uit voor Ajax. Een plaatje van een vrije trap van Ziyech raakte de paal, maar via het hoofd van keeper Kepa Arrizabalaga vloog de bal er alsnog in.

In de 55e minuut vergrootte Ajax de marge zelfs tot drie goals. Voor de tweede keer was Ziyech de man van de assist. Donny van de Beek rondde ijskoud af. Ajax leek op weg naar de overwinning, maar vervolgens ging het helemaal mis.

Rampzalige fase

Vanaf de 63 minuut brak er een rampzalige fase aan voor Ajax. Eerst zorgde Azpilicueta voor de 2-4. Vervolgens moest zowel Daley Blind als Veltman vertrekken met een tweede gele kaart. Omdat Veltman hands maakte in het zestienmetergebied mocht Jorginho weer aanleggen vanaf de stip. De Italiaan maakte er 3-4 van. Drie minuten later produceerde Reece James de 4-4. Ajax leek te verliezen, maar sleepte er toch een waardevolle remise uit.