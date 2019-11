Verbeek: Kroonprins werd globetrotter

Pim Verbeek Ⓒ Hollandse

ROTTERDAM - De voetballerij treurt om het overlijden van Pim Verbeek op 63-jarige leeftijd aan de gevolgen van een ernstige ziekte. De Rotterdammer was al op jeugdige leeftijd hoofdtrainer in het betaald voetbal, maar zou zich uiteindelijk ontwikkelen tot een echte voetbalglobetrotter, die over de hele wereldbol zou werken. Met de Socceroos plaatste Verbeek zich voor het WK 2010 in Zuid-Afrika. Eerder was hij op het WK actief als assistent van Guus Hiddink bij Zuid-Korea en later ook van Dick Advocaat bij de Zuid-Koreanen. Begin dit jaar stopte Verbeek als bondscoach van Oman, waarmee hij de Golf Cup of Nations won.