Deur toch weer open voor Vettel bij Racing Point na afscheid Pérez?

Sznafnauer zei in een interview met Auto, Motor und Sport dat hij nooit met Vettel heeft gesproken. Zijn uitspraak is opvallend, omdat Vettel eerder wel degelijk bevestigde te hebben gesproken met het ’roze team’. De Duitser zwaait na dit seizoen af bij Ferrari.

Bij Racing Point heeft Lance Stroll – zoon van teameigenaar Lawrence Stroll – een doorlopend contract. Pérez heeft, ondanks zijn doorlopende verbintenis, zijn afscheid aangekondigd. „Alles in het leven heeft een begin en een einde en na zeven jaar samen is mijn tijd bij dit team gekomen”, schrijft de Mexicaan in een statement. „Ik koester alle mooie momenten, de vriendschappen en het goede gevoel dat ik altijd alles heb gegeven. Ik wens het team het beste, ook in de toekomst”, doelt hij op het ’Aston Martin-project’.

„Ik heb geen plan B”, gaat Pérez verder. „Het is mijn intentie om hier te blijven racen, maar dat hangt ervan af of ik een project kan vinden dat mij motiveert om elke ronde honderd procent te geven.”

Pérez maakt het seizoen nog wel af bij Racing Point. „Ik hoop dat ik jullie binnenkort goed nieuws kan geven. Maar laten we voor nu samen genieten van de aankomende races.”

