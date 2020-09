Racing Point-teambaas: ’Sebastian Vettel nooit in beeld geweest’

Dat zegt Sznafnauer in een interview met Auto, Motor und Sport. Zijn uitspraak is opvallend, omdat Vettel eerder wel degelijk bevestigde te hebben gesproken met het ’roze team’. De Duitser zwaait na dit seizoen af bij Ferrari.

Bij Racing Point hebben Lance Stroll – zoon van teameigenaar Lawrence Stroll – en Sergio Pérez echter gewoon een doorlopend contract. Pérez’ heeft tevens de beschikking over een flinke zak geld dankzij de investeerders om hem heen.

Op de vraag wanneer Sznafnauer zijn twee coureurs voor volgend jaar bekendmaakt, zegt hij: „Dat hebben we twee jaar geleden gedaan. Er valt niets meer te bevestigen.” Om vervolgens te stellen, na de opmerking of Sebastian Vettel ’out’ is: „Hij is nooit in beeld geweest.” Szafnauer besluit vervolgens om het interview te stoppen.

In de nieuwe Formule 1-podcast van De Telegraaf blikt onze verslaggever Erik van Haren met voormalig F1-coureur Christijan Albers terug op de chaotisch verlopen Grand Prix van Italië. Luister ’m hier.