Luis Suarez steunt vrienden bij FC Barcelona: ’De goals gaan snel vallen daar’

De aanvaller ziet dat zijn voormalige ploeg alle moeite heeft om tot scoren te komen, maar kijkt daar niet met revanchegevoelens naar. „Het was een tactische beslissing, of hoe je het ook wilt noemen. Ik had het maar te accepteren, want ze hadden mij niet nodig en iedereen kan daaruit zijn conclusies trekken”, zegt hij tegen de Spaanse sportkrant Marca.

Hij vervolgt: „Ik moet nu mijn leven leiden bij Atleti, maar ik voel mee met mijn vrienden bij Barcelona. Maar het is een kwestie van tijd, de goals gaan echt wel vallen daar.”

Is er iets mis met zijn goede vriend Lionel Messi, is de vraag van Marca? „We spreken vaak met elkaar en eerlijk gezegd praten we vooral over onze levens. We hadden onlangs allebei verjaardagen van onze kinderen, we hebben het over onze levens, het virus en andere dingen, maar weinig over voetbal. We maken ons meer zorgen over onze families dan wat er gebeurt in het voetbal.”

Suarez vindt niet dat FC Barcelona respectloos met hem is omgegaan. „Nee, maar ik was wel verdrietig en gekwetst door de manier waarop ik moest vertrekken, zoals ik al eerder zei. Maar ik voel vooral trots. Als ik me niet welkom voel, ga ik ergens heen waar ik dat wel ben. En dat heb ik gevonden nu en daar geniet ik van.”