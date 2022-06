Premium Het beste van De Telegraaf

’Voor mijn gevoel heb ik de hele race niks gedaan, ik was een beetje aan het chillen’ Sharon van Rouwendaal met een ’Ferry-tje’ naar wereldtitel

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Sharon van Rouwendaal kust haar gouden medaille. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Vol ongeloof stapte Sharon van Rouwendaal woensdag het water uit, nadat ze haar zo gewenste trilogie compleet had gemaakt. Na olympisch goud en Europees goud veroverde de openwaterzwemster in Boedapest haar eerste wereldtitel. „Dit is waar ik van droomde en waarvan ik hoopte dat het zou gebeuren”, stamelde een dolblije Van Rouwendaal terwijl haar emoties alle kanten opvlogen. „Ik heb gewoon de wereldtitel in de pocket.”