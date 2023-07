Premium Het beste van De Telegraaf

Vervanger Daniel Ricciardo hoopt in 2024 al op hereniging met Max Verstappen Ook matige vorm Sergio Pérez helpt ontslagen Nyck de Vries niet

Jarenlang zat Nyck de Vries in de wachtkamer. De Formule 1-droom is uiteindelijk alsnog uitgedraaid op een nachtmerrie. Natuurlijk, de tien races namens AlphaTauri neemt niemand hem meer af, maar de oud-kampioen in de Formule 2 en Formule E maakt zo wel heel hardhandig kennis met de keiharde wetten in de koningsklasse.