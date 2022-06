Sterke Lieke Martens: ’Op het EK mag het nog wel wat beter’

Met het oog op de naderende Europese titelstrijd vond Lieke Martens, goed voor twee assists, dat Oranje nog wel wat meer mag laten zien. „We mogen tevreden zijn met dit resultaat, maar straks op het EK mag het nog wel wat beter. We kunnen dat ook wel, want in dit team zit heel veel potentie. Daarom heb ik er ook alle vertrouwen in. We hoeven ook niet te kritisch te zijn, maar we mogen best iets meer van onszelf eisen.”

Parsons was het eens met zijn sterspeler. „We hadden vandaag meer moeten scoren. In de eerste half hebben we diverse kansen laten liggen en in de tweede helft waren er mooie aanvallen die een beter lot verdienden.”

Jill Roord, de maker van de 1-0, ziet ook ruimte voor verbetering. „We moeten nog wat meer in ons ritme komen. Dat komt ook vanzelf als je meer speelt. Het moet soepeler, met meer energie en meer beleving, maar over het algemeen maak ik me niet echt zorgen.”

Al na iets minder dan een kwartier kwam Oranje op voorsprong. Jill Roord tikte in bij de 'eerste' paal, na een voorzet van Martens. Aniek Nouwen kopte na ongeveer een uur de 2-0 binnen. Ze deed dat na een voorzet van Sherida Spitse. In de slotfase scoorde ook Lineth Beerensteyn nog. Oranje staat nu weer op de eerste plaats in de groep, voor IJsland.

De KNVB wilde aanvankelijk niet uitkomen tegen Belarus, het land dat betrokken is bij de oorlog in Oekraïne, maar kwam daarvan terug omdat andere landen geen boycot overwogen. Wel besloot de bond vervolgens in Enschede zonder toeschouwers te voetballen.

Bekijk ook: Vivianne Miedema terug in basis bij Oranje

Onlangs verloren de Nederlandse vrouwen in Leeds nog een oefenduel met Engeland, 5-1. In juli speelt Oranje op het Europees kampioenschap.