Tagliafico vindt Ajax klaar voor nieuwe ’bestorming van Europa’

„We hebben zin om Europa te laten zien dat Ajax nog steeds sterk is”, zegt de Argentijnse linksback via het huiskanaal van de Amsterdammers. „We willen naar de volgende ronde van de Champions League en daarna zullen we wel zien. We hebben het in ons om hetzelfde voetbal op de mat te leggen als vorig seizoen.” Ajax staat na vier groepswedstrijden samen met Chelsea en Valencia op zeven punten. Lille, woensdag in Frankrijk de opponent van de Amsterdammers, heeft er pas eentje.

Tagliafico sneuvelde vorig jaar met Ajax in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. Na een 0-1 zege in Londen verloren de Amsterdammers in de Johan Cruijff ArenA op dramatische wijze met 2-3. „Wat we toen gepresteerd hebben, daar ben ik tot op de dag van vandaag heel trots op”, aldus de Argentijn. „Dat we een stap verwijderd waren van de finale, is iets ongelofelijks en tegelijkertijd iets verschrikkelijks. We stonden op het punt om… of eigenlijk hébben we geschiedenis geschreven. Maar we hadden het ondenkbare kunnen doen.”

En waar op het moment zelf de teleurstelling immens was, is er nu evengoed te trots. „Later, als alles bedaard is, denk je rustig na en besef je dat je iets prachtigs hebt bereikt.”

