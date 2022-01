Michael van Gerwen moet diep gaan, maar plaatst zich wel voor de kwartfinales van The Masters

Darts

Pijnlijk begin van dartseizoen voor Dirk van Duijvenbode

Voor Dirk van Duijvenbode is het nieuwe dartseizoen dramatisch begonnen. In de eerste ronde op The Masters in Milton Keynes is de Nederlander al na een wedstrijd klaar. Hij werd vrijdagavond in de eerste ronde uitgeschakeld door Simon Whitlock. Het werd 6-2 in legs voor de ervaren Australiër.