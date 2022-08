Van Rijthoven krijgt na Wimbledon-sprookje wildcard voor Cincinnati

De Brabander zorgde in juni voor een daverende verrassing door het ATP-toernooi van Rosmalen op zijn naam te schrijven. Van Rijthoven versloeg op het gras onder anderen Taylor Fritz en Félix Auger-Aliassime en rekende in de finale ook af met Daniil Medvedev, de nummer 1 van de wereld. Hij kreeg vervolgens een wildcard voor Wimbledon en bereikte op het grandslamtoernooi de vierde ronde. Daarin verloor Van Rijthoven in vier sets van Novak Djokovic, die vervolgens doorstoomde naar zijn 21e grandslamtitel.

De huidige nummer 120 van de wereld is rechtstreeks toegelaten tot de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar dat op 29 augustus in New York begint. In aanloop daar naartoe speelt Van Rijthoven ook het ATP-toernooi van Winston-Salem.

Van de Zandschulp naar plek 25 op wereldranglijst

Botic van de Zandschulp heeft één plek winst geboekt op de wereldranglijst. De 26-jarige Nederlander staat weer op de 25e plaats. Afgelopen week haalde Van de Zandschulp de derde ronde op het Citi Open in Washington, waarin hij het moest afleggen tegen de Amerikaan Frances Tiafoe.

De tennisser schommelt op de mondiale ranglijst al weken rond de 25e plaats. Afgelopen maand stond Van de Zandschulp even op plek 24, zijn hoogste ranking tot nu toe. De Nederlander doet deze week mee aan het masterstoernooi van Montreal. Hij treft in de eerste ronde de Serviër Miomir Kecmanovic, de nummer 35 van de wereld.

Griekspoor ontbreekt

Tallon Griekspoor ontbreekt in Canada. Hij kampt met de naweeën van een coronabesmetting en meldde zich daarom af voor de kwalificaties in Montreal. Griekspoor, die vorige maand in Hamburg voor het laatst in actie kwam, zakte op de wereldranglijst van plek 44 naar 45.

Arantxa Rus klimt omhoog

Arantxa Rus boekte bij de vrouwen zeven plaatsen winst. De 31-jarige Westlandse schreef afgelopen week een ITF-toernooi op Gran Canaria op haar naam en klom naar de 77e positie op de mondiale ranglijst.