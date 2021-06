Mark Cavendish na vijf jaar weer succesvol in Tour de France

Cavendish barstte na de finish in tranen uit. Hij boekte in Fougères zijn 31e(!) ritzege in de Tour. Zijn laatste overwinning behaalde hij echter van 2016. De Manx Missile zat de afgelopen jaren in een sportief dal.

„Ik weet niet wat ik moet zeggen”, kwam de Brit nauwelijks uit zijn woorden. „Dat ik hier al ben is al speciaal genoeg”, refereerde hij aan enkele mindere seizoenen. „Dit was echt de prestatie van het team. We verloren in de voorbereiding Davide Ballerini en dan zie je wat voor team dit is. De groenetruidrager Julian Alaphilippe, de wereldkampioen, kwam helpen om de vluchter terug te pakken. Veel mensen geloofden niet meer in mij, maar zij doen dat wel.”

Cavendish werd pas vlak voor de Tour de France geselecteerd, dit naar aanleiding van een blessure bij collega-sprinter Sam Bennett. „Niemand geloofde meer in me, maar deze ploeg wel”, was Cavendish dankbaar.

Van der Poel

Van der Poel kreeg na de etappe weer een nieuwe leiderstrui om de schouders gehangen. De kopman van Alpecin-Fenix heeft 8 seconden voorsprong op de Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe en 31 seconden op Richard Carapaz uit Ecuador. Ide Schelling rijdt ook woensdag in de individuele tijdrit in de bollentrui van het bergklassement. In de vierde etappe waren geen punten te verdienen.

Van der Poel noemde het ongelofelijk dat Cavendish opnieuw een etappe won in de Tour de France. „We hadden een goede sprinttrein voor Jasper, maar hij kwam net iets te kort op deze aankomst”, zei Van der Poel over zijn teamgenoot Philipsen. „Je kunt ook niet iedere dag winnen, maar we blijven proberen om nog een rit te winnen.”

Van der Poel genoot zelf van een relatief rustige dag in het geel met lekker weer en alle supporters langs de kant. De kopman van Alpecin-Fenix verwacht dat het lastig wordt om het geel te behouden in de tijdrit van woensdag. „We moeten realistisch blijven. Het is niet iets dat ik vaak doe. Ik ga er alles aan doen om een goede tijdrit te rijden, maar het zal heel moeilijk worden om het geel te houden.”

Protest

Hoewel een groot protest dinsdag uitbleef, uitten de renners wel hun onvrede over het gebrek aan veiligheid in de Tour. Maandag vonden diverse zware valpartijen plaats. De renners besloten kort na de officiële start van de vierde etappe te stoppen. Hoewel aanvankelijk werd doorgereden, maande sprinter André Greipel - goed voor dertien etappezeges in de Tour - het peloton even later alsnog tot stoppen. Nadat wereldkampioen Julian Alaphilippe weer was opgestapt, zette ook de rest van het peloton zich weer in gang.

Met nog 138 kilometer te gaan, kregen de eerste twee vroege vluchters de ruimte van het peloton. Voor de verandering zat daar eens een keer niet Schelling bij. Verrassend was dat echter niet. Er vielen dinsdag geen punten te verzilveren voor de trui die de Nederlander om zijn schouders draagt. Van Moer (Lotto-Soudal) en Pierre-Luc Périchon (Cofidis) kregen ruim 2,40 minuut voorsprong van het peloton. In de slotfase ging de Belg er alleen vandoor. In de laatste 200 meter strandde zijn vlucht en denderde het peloton over hem heen, na hard werken van Team DSM en Deceuninck- Quick-Step. Philipsen en Cees Bol begonnen de sprint, maar de Cavendish kwam met meer snelheid uit het wiel van de Belg van Alpecin-Fenix.

Bol

Ceel Bol spurtte in de vierde etappe van de Tour de France naar de zesde plaats. De renner van Team DSM leek in positie voor de winst, maar zag in de slotmeters nog vijf renners voorbijsteken. „Ik zat goed in positie om de sprint aan te gaan, maar de benen waren nog niet goed genoeg voor de overwinning”, zei Bol aan de finish in Fougères bij de NOS.

„Ik ben wel blij hoe we het als ploeg doen. De manier waarop de jongens mij in stelling brachten, geeft wel een boost. Ik kwam ook met snelheid de aankomst op, maar toen Jasper Philipsen me voorbijkwam, viel ik toch een beetje stil. Het is wat het is. Het gaat steeds een beetje beter en het gevoel is ook goed, maar het echt topgevoel is er nog niet. Ik hoop dat het deze Tour nog komt”, aldus de 25-jarige renner.

Brent Van Moer en Pierre-Luc Perichon reden bijna de gehele dag samen op kop. Ⓒ HH/ANP

