Eran Zahavi mogelijk tegen Telstar al terug bij PSV

Zahavi speelde op 7 november bij Fortuna Sittard zijn laatste wedstrijd. Daarna viel hij weg met een knieblessure. De afgelopen weken was er veel te doen over de spits. Die overwoog om PSV te verlaten na een tweetal woninginbraken waar zijn familie veel moeite mee had. Na bemiddeling van trainer Roger Schmidt kwam hij op dat voornemen terug.

PSV zit krap in de spitsen. Tegen FC Groningen was Maxi Romero de verrassende aanvalsleider. Carlos Vinicius, de eerste vervanger van Zahavi, heeft volgens Schmidt te maken met een kleine blessure. Die houdt hem ook zondag tegen Ajax nog aan de kant.

Ziekenboeg

Van het rijtje afwezigen keert voor de topper alleen Zahavi terug. Noni Madueke, André Ramalho en Ryan Thomas zitten in de ziekenboeg. Ibrahim Sangaré is nog even bezig bij de Afrika Cup. Op de vraag of PSV tegen Telstar met de vaste basisploeg speelt, zei Schmidt: „Die hebben we niet. Mede door de omstandigheden moeten we geregeld van samenstelling missen.”

PSV beschikt ook niet over spelers die vooral in de beker in actie komen. Zo is Yvon Mvogo niet aangewezen als speciale keeper van de bekerduels. „Als je spelers daarvoor aanwijst, zit je eraan vast”, zei Schmidt, die waarschijnlijk gewoon Drommel onder de lat laat staan. „We hebben na de winter pas één wedstrijd gespeeld. Er is geen reden om hem rust te geven.”